Во Львове насильно мобилизовали шедшего с остановки мужчину

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) насильно мобилизовали мужчину в городе Львове, расположенном на западе Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

В материале отмечается, что инцидент произошел на одной из остановок общественного транспорта. Изначально работники ТЦК общались с одним мужчиной, но потом обратили внимание на другого гражданина.

Он вышел из подъехавшего к остановке автобуса и направился по своим делам. Но в этот момент его заметили представители военного комиссариата и остановили, говорится в публикации.

«Вокруг начали собираться прохожие. По итогу мужчину все-таки посадили в бус», — добавили журналисты, имея в виду машину сотрудников территориального центра комплектования.

При этом материал дополнен видеозаписью, на которой запечатлен данный инцидент. На кадрах видно, что работникам ТЦК пришлось придерживать гражданина, пока они садились в автомобиль.

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