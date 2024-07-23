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Во Львове насильно мобилизовали шедшего с остановки мужчину

«Страна.ua»: на остановке автобусов во Львове насильно мобилизовали мужчину

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) насильно мобилизовали мужчину в городе Львове, расположенном на западе Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

В материале отмечается, что инцидент произошел на одной из остановок общественного транспорта. Изначально работники ТЦК общались с одним мужчиной, но потом обратили внимание на другого гражданина.

Он вышел из подъехавшего к остановке автобуса и направился по своим делам. Но в этот момент его заметили представители военного комиссариата и остановили, говорится в публикации.

«Вокруг начали собираться прохожие. По итогу мужчину все-таки посадили в бус», — добавили журналисты, имея в виду машину сотрудников территориального центра комплектования.

При этом материал дополнен видеозаписью, на которой запечатлен данный инцидент. На кадрах видно, что работникам ТЦК пришлось придерживать гражданина, пока они садились в автомобиль.

20 июля украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что в ближайшие дни президент страны Владимир Зеленский продлит военное положение и мобилизацию на территории государства. На сегодняшний день особый режим действует до 11 августа 2024 года.

Ранее в Киевской области женщина подожгла себя из-за призыва мужа на службу в армии.

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