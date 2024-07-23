Boeing и «Антонов» подписали меморандум об оборонном сотрудничестве

Американская авиастроительная корпорация Boeing подписала с украинской компанией «Антонов» меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере. Об этом говорится в заявлении на сайте Boeing.

Документ был подписан на открывшемся накануне авиасалоне в британском Фарнборо. В публикации отмечается, что области потенциального сотрудничества будут включать обучение, материально-техническую поддержку и услуги по капитальному ремонту тактических беспилотных летательных аппаратов, используемых Вооруженными силами Украины, в том числе ScanEagle (разведывательный БПЛА самолетного типа, производимый Boeing. – «Газета.Ru»).

Помимо этого, стороны намерены изучить возможности «Антонова» по оказанию технической поддержки Boeing.

«Антонов» — украинское государственное авиастроительное предприятие, наиболее известное транспортными самолетами «Ан». Было основано в Новосибирске как опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова, в 1952 году переведено в Киев.

22 июля сообщалось, что в Британии в рамках авиасалона в Фарнборо показали концепт истребителя нового поколения GCAP (совместный проект Британии, Италии и Японии). Самолет получил двухкилевое вертикальное оперение и треугольное крыло. Это позволяет изменить размах крыла для улучшения аэродинамики. Истребитель планируют принять на вооружение в 2035 году.

Ранее сообщалось, что Boeing столкнулись с производственными трудностями из-за санкций против РФ.