Стало известно, как бойцы ВС РФ рассекречивают координаты высших офицеров ВСУ

Российские военные выработали способ всего за минуту определять координаты высших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец Вооруженных сил РФ с позывным «Гамбит», передает РИА Новости.

По информации агентства, мужчина служит в подразделении радиоэлектронной разведки (РЭР) в составе группировки войск «Север». Он заявил, что солдаты обнаруживают местоположение украинских офицеров благодаря системе спутниковой связи «Иридиум».

«К спутниковой связи доступ получить достаточно сложно, однако есть подразделения, которые этим занимаются. Зачастую такие радиостанции обслуживают наиболее важных представителей ВСУ», — отметил источник.

Он добавил, что военные ВС РФ сразу засекают, как только украинские бойцы выходят на связь. После этого разведчики передают координаты мест, где находятся солдаты ВСУ, заинтересованным в этом формированиям.

Как сказал «Гамбит», получившие информацию российские подразделения уже сами принимают решения о дальнейших действиях. Они либо наносят огневой удар по местам дислокации украинских войск, либо начинают слежку.

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