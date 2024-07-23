ВСУ ранили мирного жителя в ДНР

Украинские военнослужащие открыли огонь из автоматов и ранили мирного жителя во время эвакуации из подконтрольного Киеву Дзержинского района Донецкой народной республики. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Мирный житель получил ранения. Украинские каратели открыли по мужчине огонь из автоматов», — написал мэр.

Пострадавшего доставили в больницу Горловки, ему оказывается медицинская помощь.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе есть химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов республики, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

22 июля сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на село Богун-Городок в Белгородской области ранения получили водители двух автомобилей. Мужчины попутным транспортом были доставлены в Борисовскую центральную районную больницу. Один из пострадавших получил множественные осколочные ранения.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.