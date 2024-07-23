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Средства ПВО уничтожили 25 беспилотников над Россией за ночь

Минобороны: силы ПВО уничтожили 25 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что украинские военные пытались с помощью дронов атаковать объекты в РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что 21 дрон был уничтожен над Крымом и акваторией Черного моря. Еще по два дрона уничтожены над Брянской и Белгородской областями.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев информировал, что средства противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы в Севастополе отразили атаку украинских беспилотников. По его словам, 15 дронов были сбиты в районе Северной стороны и Фиолента. Пострадавших объектов в городе не зафиксировано.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что два украинских дрона самолетного типа были уничтожены над Севским районом региона.

Ранее стало известно, что украинские войска в ДНР перестали экономить FPV-дроны.

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