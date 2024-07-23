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Подразделения ВДВ взяли позиции ВСУ у Переездного в ДНР

Российские войска взяли позиции украинской армии у Переездного в ДНР

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РИА Новости

Бойцы Тульского гвардейского соединения ВДВ успешно взяли позиции украинских военных в районе населенного пункта Переездное в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России.

В рамках активных боевых действий на Северском направлении в ДНР штурмовые группы десантников из Тулы выполнили задачу по взятию позиций украинских формирований и улучшению ситуации на переднем крае. Во время воздушной разведки они нашли ключевые огневые точки и командные пункты противника, которые были уничтожены ударами авиации и артиллерии.

Десантники действовали на боевых машинах БМД-2 и танке Т-80 с минным тралом, который расчистил путь для бронегруппы под интенсивным огнем противника. Они смогли приблизиться к позициям ВСУ и начать выполнение боевой задачи.

По уточнению военного ведомства, штурмовые подразделения ВДВ, прикрываемые огнем бронегруппы на танке Т-80 и БМД-2, высадились в лесопосадке, где находились украинские войска. После этого десантники начали наступление на вражеский опорный пункт, подавляя сопротивление противника плотным огнем из стрелкового оружия и гранат.

«Мы двигались в колонне, не более трех машин, впереди был танк с тралом. Он выдвигался первым, потому что на пути было много минных заграждений и он расчищал нам путь к опорному пункту ВСУ. Мы должны были залететь к опорному пункту и отработать по нему шквальным огнем из 30-мм автоматической пушки, чтобы противник не смог поднять головы и по нам не было обратного огневого воздействия», — поделился наводчик-оператор БМД-2 с позывным «Орел».

Ранее артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на Днепре.

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