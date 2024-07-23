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ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ

МО РФ: расчеты «Градов» группировки «Запад» ударили по выявленным позициям ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Расчеты «Градов» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ударили по выявленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России.

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА, позволили установить уничтожение командного пункта и живой силы противника.

22 июля стало известно, что в результате ракетного удара, который Вооруженные силы России нанесли по Одессе, были уничтожены 18 бойцов британской Специальной воздушной службы (SAS), еще 25 получили ранения.

В этот же день ВС России «Искандерами» уничтожили установку HIMARS в Николаевской области. Уточняется, что пусковая установка была уничтожена вместе с боекомплектом, а также военнослужащими ВСУ, которые обслуживали установку.

Минобороны России сообщило, что армия Украины за сутки потеряла 1970 военнослужащих. Больше всего бойцов — 620 человек — украинские вооруженные силы понесли в зоне ответственности российских подразделений группировки войск «Юг». Еще 520 украинских военнослужащих полегли во время боестолкновений с подразделениями группировки войск «Запад».

Ранее ВСУ на случай сдачи Одессы заминировали ряд городских объектов.

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