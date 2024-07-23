ВСУ занимают квартиры мирных жителей

Солдаты Вооруженных сил Украины занимают квартиры жителей северной и восточной части Харьковской области и западной части ДНР. Об этом сообщили представители подполья «Дозор», передает ТАСС.

«Военные занимают квартиры, пользуются чужим имуществом, а также отправляют часть этого имущества в свои дома. Данный факт в том числе присущ северной и восточной части Харьковской области, западной части ДНР», — заявили в подполье.

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Ранее ВС России уничтожили бойцов британского спецназа на Украине.