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ВСУ занимают квартиры мирных жителей

«Дозор»: ВСУ занимают квартиры жителей Харьковской области и ДНР

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Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины занимают квартиры жителей северной и восточной части Харьковской области и западной части ДНР. Об этом сообщили представители подполья «Дозор», передает ТАСС.

«Военные занимают квартиры, пользуются чужим имуществом, а также отправляют часть этого имущества в свои дома. Данный факт в том числе присущ северной и восточной части Харьковской области, западной части ДНР», — заявили в подполье.

До этого управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации Харьковской области выявило 300 подозреваемых в совершении военных преступлений на территории региона.

4 июля в Праге прошел суд над 27-летним гражданином Чехии Филиппом Симаном, которого обвиняют в участии в боях на стороне ВСУ и мародерстве в Буче и Ирпене Киевской области весной 2022 года.

В мае сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву Херсоне украли беговую дорожку и телевизор из частного дома.

Ранее ВС России уничтожили бойцов британского спецназа на Украине.

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