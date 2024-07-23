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Использование смартфона в зоне СВО предложили считать дисциплинарным проступком

Ношение гаджетов солдатами в зоне СВО будет считаться дисциплинарным проступком

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Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

Нарушение запрета на ношение при исполнении обязанностей военной службы электронных гаджетов будет считаться дисциплинарным проступком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки, поддержанные комитетом Госдумы по обороне.

Речь о запрете иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы приборы и технические средства «бытового назначения», которые могут передавать данные геолокации, а также распространять или предоставлять аудиозаписи, фотографии и видеоматериалы. За его нарушение участникам спецоперации на Украине будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток.

Поправки были внесены ко второму чтению проекта базового закона «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО».

До этого рабочая группа по СВО предложила штрафовать чиновников министерства обороны за срыв Гособоронзаказа. По словам главы подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики Владимира Гутенева, необходимо вводить административную ответственность за нарушение сроков и порядка осуществления контроля качества и приемки — в том числе ввести штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей за каждый зафиксированный случай.

Ранее в России предложили ввести пожизненное наказание за мятеж.

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