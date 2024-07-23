Использование смартфона в зоне СВО предложили считать дисциплинарным проступком

Нарушение запрета на ношение при исполнении обязанностей военной службы электронных гаджетов будет считаться дисциплинарным проступком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки, поддержанные комитетом Госдумы по обороне.

Речь о запрете иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы приборы и технические средства «бытового назначения», которые могут передавать данные геолокации, а также распространять или предоставлять аудиозаписи, фотографии и видеоматериалы. За его нарушение участникам спецоперации на Украине будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток.

Поправки были внесены ко второму чтению проекта базового закона «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО».

До этого рабочая группа по СВО предложила штрафовать чиновников министерства обороны за срыв Гособоронзаказа. По словам главы подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики Владимира Гутенева, необходимо вводить административную ответственность за нарушение сроков и порядка осуществления контроля качества и приемки — в том числе ввести штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей за каждый зафиксированный случай.

Ранее в России предложили ввести пожизненное наказание за мятеж.