В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на официальном ресурсе по оповещению населения.

До этого тревога была объявлена в Харьковской области.

Вечером 22 июля в расположенной на юге Украины Николаевской области были слышны взрывы, работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

В тот же день взрыв произошел в Полтавской области на Украине.

До этого в Одессе произошел взрыв на фоне объявления воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харьковской области.