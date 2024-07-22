Британия впервые испытала лазерное оружие на бронемашине

Армия Великобритании впервые провела испытания лазерного оружия, установленного на бронемашину Wolfhound. Об этом сообщили в минобороны страны.

«В ходе этого прорывного испытания, прошедшего на полигоне в Портон-Дауне, лазерное оружие нейтрализовало цели на расстоянии более чем в километр», — утверждают в МО Британии.

Отмечается, что во время испытаний беспилотники воспламенялись под действием световых лучей данного оружия.

В апреле действующий на тот момент министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что королевство может передать Украине систему лазерного оружия DragonFire. Он добавил, что официально британский флот должен принять систему на вооружение в 2027 году.

По мнению военного аналитика Александра Михайлова, сообщения о поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) лазерного оружия дальнего действия стали «информационным продуктом» для поднятия боевого духа украинцев.

Ранее в Академии военных наук назвали недостатки нового британского лазерного оружия.