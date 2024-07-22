Киев вынужден призывать заключенных на фронт из-за огромных потерь личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный аналитик Алексей Леонков, чьи слова приводит газета «Известия».

«Той украинской армии, которая была в 2022 году, ее уже нет, она перестала существовать. Теперь начали призывать заключенных», — заявил эксперт.

Леонков добавил, что командиры украинской армии решают свои «сиюминутные задачи» на фронте силами мобилизованных заключенных. Аналитик отметил, что это те потенциальные военные преступники, которых «позже будут судить».

По словам эксперта, украинские граждане массово уклоняются от призыва в армию из «нежелания погибать». Более того, украинцы не воспринимают киевский режим как действующую власть по причине коррумпированности чиновников.

До этого военнопленный рассказал, что командование Вооруженных сил Украины до последнего скрывает от мобилизованных украинцев факт того, что их будут использовать при штурмовых действиях.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ при малейшей возможности делают все, чтобы сдаться в плен.