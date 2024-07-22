За минувшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли шесть деревень и более 40 квадратных километров территории. Об этом на своей странице в соцсети X заявил военный обозреватель Юлиан Репке.

«У кого-нибудь есть идеи, как Киев может уменьшить скорость своих потерь?» — задался он вопросом.

22 июля министерство обороны России сообщило, что украинская армия за сутки потеряла 1970 военнослужащих.

До этого бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон предположил, что Украина в будущем лишится доступа к Черному морю и потеряет значительную часть населения из-за конфликта. Он считает, что Украина окажется отрезанной от Черного моря, а численность населения республики будет ниже 20 миллионов. Также Джонсон выразил точку зрения, что после завершения специальной военной операции Одесса окажется под контролем России.

Ранее в США заявили о критической стадии конфликта на Украине.