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ВС России уничтожили польскую технику в зоне СВО

interia.pl: ВС России уничтожили нужную для ВСУ польскую технику

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Shutterstock

Российские военные уничтожили ценную для ВСУ польскую технику в зоне СВО. Об этом сообщает издание interia.pl.

Автор отмечал, что украинские войска лишились миномета M120K Rak и колесного бронетранспортера Rosomak.

«M120K Rak входит в ряды самых современных западных аналогов, используемых в этом конфликте. На Украине впечатлены скорострельностью польских орудий», — говорится в статье.

При этом автор указал, что у миномета не очень большая дальность действия, что повышает риски его уничтожения российскими войсками.

Тем временем Польша может передать Киеву свои истребители МиГ-29 в конце 2024 — начале 2025 года. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич.

По его словам, это будет зависеть от сроков поставки стране новых американских F-35 для нужд ВВС Польши.

Недавно также сообщалось, что Польша позволила Украине быстрее получить истребители F-16.

Ранее президент Польши рассказал, чем грозит победа России в конфликте на Украине.

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