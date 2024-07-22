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Украинский беспилотник ранил жительницу города в Белгородской области

Гладков: жительницу Грайворона увезли в больницу после атаки беспилотника ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины атаковали город Грайворон в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. О последствиях атаки в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, целью удара был социальный объект, сотрудница которого получила сотрясение мозга при атаке ВСУ. Ее доставили в городскую больницу.

Здание также получило повреждения: частично разрушены два кабинета и входная группа, а также выбиты окна на трех этажах.

Уточняется, что на месте происшествия в настоящее время работают оперативники.

До этого сообщалось, что в Курской области беспилотник ВСУ повредил линии электропередачи в селе Глушково, оставив без света свыше 5 тыс. жителей. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка.

Всего за прошедшие сутки российские системы ПВО сбили 163 дрона ВСУ над Россией.

Ранее Гладков поручил проводить подомовые обходы в приграничной зоне.

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