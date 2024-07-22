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Для авианосца «Адмирал Кузнецов» начали формировать летный состав

«Известия»: для ТАВКР «Адмирал Кузнецов» начали формировать летный состав

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Павел Львов/РИА Новости

Началось формирование летного состава для тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

По информации издания, тренировки пилотов проходят над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

Как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, новые летчики, пришедшие на смену тем, кто ушел на пенсию, не имеют практического опыта полетов с авианосца.

«Резкое торможение самолета на палубе авианосца очень сильно влияет на глаза, на спину, и поэтому они долго летать не могут», — пояснил Болтенков.

10 июля ФСБ сообщила, что предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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