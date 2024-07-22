Для авианосца «Адмирал Кузнецов» начали формировать летный состав

Началось формирование летного состава для тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

По информации издания, тренировки пилотов проходят над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

Как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, новые летчики, пришедшие на смену тем, кто ушел на пенсию, не имеют практического опыта полетов с авианосца.

«Резкое торможение самолета на палубе авианосца очень сильно влияет на глаза, на спину, и поэтому они долго летать не могут», — пояснил Болтенков.

10 июля ФСБ сообщила, что предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.