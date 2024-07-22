Российские ПВО за сутки сбили 163 беспилотника ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 163 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В оборонном ведомстве добавили, что 80 беспилотников сбили над территорией России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — отметили в Минобороны.

В свою очередь оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России были уничтожены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Кроме того, во время выполнения боевых задач ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 113-ти районах фронта.

Незадолго до этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины без боя оставили мощный укрепленный район между Прогрессом и Лозоватским в Донецкой народной республике.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.