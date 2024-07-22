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Российские ПВО за сутки сбили 163 беспилотника ВСУ

Минобороны: ПВО сбили 163 украинских БПЛА за сутки

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MOD Russia/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 163 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В оборонном ведомстве добавили, что 80 беспилотников сбили над территорией России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — отметили в Минобороны.

В свою очередь оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России были уничтожены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Кроме того, во время выполнения боевых задач ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 113-ти районах фронта.

Незадолго до этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины без боя оставили мощный укрепленный район между Прогрессом и Лозоватским в Донецкой народной республике.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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