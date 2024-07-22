В Донецке произошли четыре крупных взрыва

В Киевском и Ворошиловском районах Донецка произошли четыре крупных взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается о двух сбитых системой противовоздушной обороны дронах ВСУ.

По данным местного Telegram-канала «Типичный Донецк», в результате прилета ВСУ получила очень серьезные повреждения школа №96 в Калининском районе Донецка, где пострадали два учителя. В Киевском районе Донецка повреждено строение и приведены в негодность три автомобиля.

До этого украинская ракета попала в жилой дом в Донецке.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее из-за прорыва трубы в Донецк пересталамм подаваться вода.