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Один из троих ушедших на СВО братьев попросил защитить его родителей

Участник СВО из Подмосковья попросил защитить его родителей от соседей

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РИА «Новости»

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине записал видеообращение, в котором попросил защитить его родителей от нападок соседей. Об этом пишет Telegram-канал «Русская община ZOV».

«В этой семье трое братьев ушли защищать Родину по мобилизации. Нерадивые соседи вступили в прямой конфликт с их родителями на почве того, что они приехали в Подмосковье из другого региона», — говорится в публикации.

На предоставленной видеозаписи военнослужащий рассказал, что его самого, а также его братьев и родителей оскорбили соседи. Мужчина утверждает, что это связано с участием членов семьи в боевых действиях на Украине.

Родители бойцов в свою очередь рассказали, что соседи назвали их «понаехавшими». На слова об участии сыновей в спецоперации матери братьев заявили, что они «где-то сидят и бухают».

Родители участников спецоперации написали на соседей заявление в полицию. Русская Община взяла под защиту семью бойцов и следит за развитием ситуации.

До этого полицейские выявили видеозапись, на которой 29-летний волгоградец оскорбительно высказывается в отношении участников спецоперации на Украине. Отмечается, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Ранее в Ярославской области поймали хулиганов, избивших участника СВО.

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