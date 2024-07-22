Российские летчики поразили пункт временной дислокации Нацгвардии Украины

Российская авиация ударом управляемой бомбы ФАБ-3000 уничтожила пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

В сообщении отмечается, что бойцы украинского подразделения пытались укрыться в «укромном домике» в селе Липцы Харьковской области. Однако не учли, что в небе над ними присутствуют российские разведывательные дроны.

В результате под прицельный бомбовый удар российской авиации попали около 50 бойцов противника, три пикапа и бронеавтомобиль.

14 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут отразить российские управляемые авиабомбы с модулем планирования и коррекции даже с помощью западного вооружения, поэтому они наводят на них ужас.Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» выразил летчик истребителя-бомбардировщика Су-34.

Днем позже стало известно, что «Ростех» намерен значительно увеличить дальность применения авиабомб ФАБ-3000,которые обходятся значительно дешевле управляемых боеприпасов такого же класса, при этом показывая высокую эффективность в бою.

Ранее в «Ростехе» рассказали о бомбе, которая может накрыть взрывом 11 футбольных полей.