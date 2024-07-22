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Пушилин рассказал о продвижении войск в Красногоровке

Пушилин: военные России ежедневно освобождают в Красногоровке ДНР новые дома

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военнослужащие каждый день выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР), освобождая новые улицы и новые дома. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Бои там еще продолжаются, противник сопротивляется. Но ежедневно мы видим, что освобождаются новые улицы, новые дома, противник изгоняется с территории населенного пункта», — сказал он.

Красногоровка находится в 26 км от Донецка.

До этого Денис Пушилин заявил, что российские войска успешно продвигаются в направлении подконтрольных ВСУ городов Дзержинск (украинское название Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское до 2021 года) в ДНР.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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