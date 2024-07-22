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В сеть попали кадры атаки дронов на НПЗ в Краснодарском крае

В сеть попали кадры атаки дронов на НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае 22 июля

В сеть попали кадры атаки дронов на НПЗ в городе Туапсе в Краснодарском крае. Их приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным оперативного штаба, после ночных атак нефтебаза получила повреждения из-за падения обломков БПЛА.

«Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров», — сообщили в управлении.

К борьбе с огнем был привлечен 91 человек и 31 единица техники. Возгорание удалось локализовать и ликвидировать открытое горение. Предварительно, пострадавших нет. В 8:01 по мск пожар был полностью потушен.

В ночь на 22 июля в Туапсе уже слышали серию взрывов.

Позднее глава Туапсе Сергей Бойко объяснил это тем, что система противовоздушной обороны (ПВО) поразила восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городом. Дроны были сбиты в период между 03:17 до 04:20. По состоянию на 5:00 повреждений инфраструктуры и жилых домов обнаружено не было.

Позднее произошло еще два взрыва, за которыми последовало возгорание.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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