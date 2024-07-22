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В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая от ударов ВСУ

Гладков: пострадавшая полторы недели назад из-за атаки ВСУ женщина умерла

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Женщина, которая получила ранения полторы недели назад в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино Белгородской области, скончалась. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в тяжелом состоянии находится мужчина, который получил ожоги 21 июля во время ударов украинских войск по селу Маломихайловка Белгородской области.

Утром 22 июля министерство обороны России сообщило, что в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 75 украинских дронов над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Сообщалось, что в ночь на 22 июля украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по движущемуся по дороге в селе Устинка Белгородского района легковому автомобилю. В результате атаки водитель получил контузию и ранения.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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