В Запорожской области повреждена инфраструктура

Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, разрушено несколько инфраструктурных объектов. Что это за объекты, не уточняется.

Вечером 21 июля в городе Харьков на северо-востоке Украины произошла серия взрывов.

Воздушная тревога в Харьковской области продолжалась рекордное время — более 38 часов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.