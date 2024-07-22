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Артиллеристы нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции пехоты ВС Украины в Харьковской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» нанесли огонь по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив укрепленные позиции пехоты противника в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам старшего офицера батареи с позывным «Сапфир», основная задача группировки войск в текущий момент — поражение живой силы и техники. Таким образом российские войска хотят не дать противнику «отрабатывать» по Белгороду, а также по приграничным регионам.

15 июля сообщалось, что российская установка «Град» на Авдеевском направлении поразила район сосредоточения ВСУ. По предоставленной военным ведомством информации, расчет РСЗО получил от операторов разведывательного беспилотника сведения о месте расположения большого количества личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого установка «Град» оперативно выдвинулась в район боевого применения. Артиллеристы залпом реактивных снарядов калибра 122 миллиметра уничтожили скопление личного состава и техники противника на дистанции свыше 15 километров.

Ранее группа российских военных заняла три украинских опорных пункта вместо одного.

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