Российские артиллеристы Западной группировки ВС РФ с помощью самоходных установок «Акация» поразили американские БТР М113 и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Артиллеристы по уточненным координатам операторов беспилотных летательных аппаратов точным огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» с закрытых огневых позиций выполнили боевую задачу и уничтожили бронетранспортеры М113 производства США и живую силу противника», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что артиллеристы из 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по объектам противника.

Накануне сообщалось, что бойцы РФ уничтожили склад, на котором находилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ. Также были поражены цеха предприятия ВПК Украины и военная техника в 133-х районах. Помимо этого, была уничтожена установка РСЗО HIMARS.

Ранее российские десантники с помощью дронов уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ.