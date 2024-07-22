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Более полумиллиона военнослужащих НАТО привели в состояние повышенной готовности

НАТО: более 500 тысяч военных приведены в состояние повышенной готовности

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Mindaugas Kulbis/AP

Официальный представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла заявила, что в настоящее время более 500 тыс. военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, с 2014 года страны блока претерпели значительную трансформацию в коллективной обороне. Альянс внедрил самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, утверждает Дахлалла.

До этого верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Североатлантический альянс в своих новых оборонных планах рассказал о необходимости иметь в Европе порядка 300 тыс. военных в высокой степени готовности, у ЕС сейчас есть 150 тыс. и ему необходимо удвоить усилия по подготовке остальных.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада поднимет расходы на оборону до 2% к 2032 году в рамках обязательств перед НАТО.

При этом подчеркивается, что Трюдо не назвал, какие меры будут предприняты правительством для достижения показателей, указав, что в этом году Оттава потратит 1,3% на оборону.

Ранее соглашения о безопасности с Украиной подписали более 20 стран НАТО.

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