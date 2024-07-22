Шебекино повторно обстреляли

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город Шебекино повторно подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По словам Гладкова, в результате произошедшего загорелся частный дом, из которого спасли женщину.

Губернатор добавил, что при обстреле пострадал один мирный житель, ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город Шебекино попал под артиллерийский обстрел ВСУ.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что девять человек получили ранения в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Двоих пострадавших медики отпустили домой после оказания помощи. Еще семь человек были госпитализированы в больницы Белгорода.

Он уточнил, что украинские военные выпустили по Шебекино, селам Архангельское, Маломихайловка, Муром и хутору Марьино 29 снарядов, а также применили три беспилотника.

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