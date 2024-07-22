Западная помощь не позволит Украине спастись от поражения на поле боя. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Россия побеждает. Кого интересует, что делает Германия, кого волнует, что делает Европейский Союз, кто интересуется тем, что делают американцы в плане поставок. Вы не можете исправить разрушенное, вы знаете — Украина разбита», — заявил Риттер.

По его словам, финансовая поддержка Киева не повлияет на ситуацию на фронте, так как Вооруженные силы Украины нуждаются в рабочей силе, которой нет.

Риттер подчеркнул, что ВСУ несут серьезные потери на поле боя, которые нельзя компенсировать деньгами.

Украина истощает людские и физические ресурсы гораздо быстрее, чем они могут быть восполнены, резюмировал разведчик в отставке.

До этого сообщалось, что Франция готовит новый пакет помощи Украине, который предусматривает передачу 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танков.

Ранее в Пентагоне заявили, что прекращение помощи Запада Киеву приведет к победе России.