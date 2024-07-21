В одном из регионов Украины обновлен рекорд длительности воздушной тревоги

Воздушная тревога в Харьковской области продолжалась рекордное время — более 38 часов. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Отмечается, что в общей сложности тревога в области длилась 1 сутки 14 часов 16 минут.

В предыдущий раз самая продолжительная воздушная тревога в Харьковской области звучала 1 сутки 12 часов 47 минут.

До этого в городе Харьков на северо-востоке Украины произошла серия взрывов.

Также стало известно, что два объекта критической инфраструктуры разрушены в результате взрывов в Шосткинском районе Сумской области Украины.

Накануне сообщалось, что в Киевской области Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме столичного региона страны воздушная тревога распространилась и на Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, а также Харьковскую, Черкасскую, и Кировоградскую области.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно о прибытии колонны военной техники НАТО для ВСУ в Харькове.