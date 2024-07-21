Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Севастополя предупредили об угрозе «баллистики»

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявлена ракетная опасность

close
100%
Алексей Дружинин/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена ракетная опасность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности!» — говорится в сообщении, опубликованном в 20:41 мск.

Спустя четыре минуты в Telegram-канале губернатора появилось сообщение об «отбое опасности по баллистике».

18 июля в Севастополе военные отразили атаку украинского безэкипажного катера.

За день до этого губернатор сообщил, что учения по установке дымовых завес прошли в Севастопольской бухте.

Учения по использованию дымовых завес связаны с частыми попытками ВСУ атаковать Севастополь с помощью беспилотников и ракет. Маскировочный дым призван запутать украинских военных. Дымовые завесы также используют для защиты Крымского моста.

Ранее летчик объяснил, почему российские военные не сбивают дроны НАТО у границ Крыма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами