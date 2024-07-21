Власти Севастополя предупредили об угрозе «баллистики»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена ракетная опасность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности!» — говорится в сообщении, опубликованном в 20:41 мск.

Спустя четыре минуты в Telegram-канале губернатора появилось сообщение об «отбое опасности по баллистике».

18 июля в Севастополе военные отразили атаку украинского безэкипажного катера.

За день до этого губернатор сообщил, что учения по установке дымовых завес прошли в Севастопольской бухте.

Учения по использованию дымовых завес связаны с частыми попытками ВСУ атаковать Севастополь с помощью беспилотников и ракет. Маскировочный дым призван запутать украинских военных. Дымовые завесы также используют для защиты Крымского моста.

Ранее летчик объяснил, почему российские военные не сбивают дроны НАТО у границ Крыма.