Хуситы пообещали Израилю ответ «без красных линий»

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) пообещало жесткий ответ на авиаудары Израиля по Ходейде на западе Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на представителя движения Мухаммеда Абдессалама.

Представитель движения назвал вопиющей израильскую агрессию против Ходейды.

«Наше противостояние с ними будет также открытым, без каких-либо границ и красных линий. Мы не будем соблюдать никаких правил взаимодействия с врагом», — сказал он, добавив, что движение готово и способно нести все последствия.

Также, по его словам, хуситы «не боятся никакой эскалации и действуют во имя справедливости».

21 июля ВВС Израиля атаковали порт в Йемене, который контролируют хуситы. По данным местных СМИ, в результате авиаударов по нефтяным объектам и электростанции в Ходейде пострадали десятки человек. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция является ответом на атаку хуситского беспилотника по Тель-Авиву накануне. Он пообещал защищать Израиль любыми средствами и на всех фронтах. Хуситы назвали атаку ЦАХАЛ израильской агрессией, на которую они дадут эффективный ответ.

Ранее Нетаньяху рассказал, по какой причине ЦАХАЛ атаковал порт в Йемене.