В ДНР произошел взрыв в жилом доме

В жилом доме в Макеевке в Донецкой народной республике произошел взрыв. Об этом сообщила первый заместитель управы Центрально-городского района города Инна Кисенко, слова которой передает ТАСС.

Взрыв в квартире №21 жилого дома 12а квартала «Гвардейский» произошел в 8:15 мск. Причины пока не установлены. Создана специальная комиссия по обследованию состояния поврежденного дома.

13 июля в городе Опочка в Псковской области в пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа, пострадали два человека.

18 июня в Подмосковье в подвале жилого дома взорвался газовый баллон. Инцидент произошел в городе Лобне. Двое слесарей управляющей компании меняли водопроводные трубы в подвале одного из жилых домов, во время сварки произошел взрыв газового баллона.

Ранее военный эксперт заявил о существенном продвижении войск РФ после взятия двух сел.