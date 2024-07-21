Военный эксперт заявил о существенном продвижении войск РФ после взятия двух сел

Российские войска после взятия под контроль Розовки в ЛНР и Песчаного Нижнего в Харьковской области продвинулись на участке шириной в более чем 30 км. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, у войск РФ появились «оперативные просторы, потому что на участке шириной более 30 км прошел фронт, продвижение и довольно-таки существенное продвижение».

Российские силы продвинулись на западном направлении для взятия ЛНР под полный контроль и теперь «все больше и больше поджимают противника под Оскольским водохранилище», сказал Марочко.

По его словам, с учетом того, что очень много перебито водных переправ ВСУ через реку Оскол, у командования ВСУ встанет выбор: либо оставлять свои войска на левом берегу, либо переправлять на правый берег Оскольского водохранилища. Поскольку если они останутся на российской территории, то очень большая вероятность того, что эти войска будут окружены и разгромлены, считает Марочко.

Кроме того, есть шанс, что эти войска останутся полностью без снабжения, полагает военный эксперт. У ВС РФ при этом возникло, по его словам, «довольно много перспектив», в том числе для взятия Купянска и продвижения на Красно-Лиманском направлении.

О взятии Розовки и Песчаного Нижнего Минобороны РФ сообщило 21 июля.

Ранее в ВС РФ заявили, что взятие Красногоровки идет к завершению.