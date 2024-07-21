Офицер ВСУ застрелил пограничника из-за измены жены

В отеле города Тернополь майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) застал свою жену с сержантом-пограничником и застрелил его. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Представитель спецпрокуратуры Западного региона Юлия Шевченко рассказала, что майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из табельного пистолета в 25-летнего военнослужащего пограничной службы. Мужчина не выжил.

«Конфликт возник на почве ревности», — сообщила она.

Издание «Тернополяне» со ссылкой на источники уточнило, что инцидент произошел ночью в одном из отелей на улице Степана Бандеры. Майор выстрелил в оппонента шесть раз из служебного пистолета Glok-17. Решается вопрос о задержании майора и возбуждении уголовного дела.

В прошлом году сообщалось, что на Украине в Николаевской области военный снайпер на почве ревности застрелил троих человек. 24-летний военный снайпер застрелил из автомата Калашникова свою знакомую, ее супруга и маму, после чего покончил жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что на Украине люди в военной форме застрелили полицейского.