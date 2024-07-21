Беспилотник украинской армии сбит над российским регионом

Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Попытка украинской армии совершить атаку с применением дрона была пресечена около 15:10. Беспилотник уничтожен дежурными силами противовоздушной обороны РФ.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что девять человек получили ранения в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Двоих пострадавших медики отпустили домой после оказания помощи. Еще семь человек были госпитализированы в больницы Белгорода.

Он уточнил, что украинские военные выпустили по Шебекино, селам Архангельское, Маломихайловка, Муром и хутору Марьино 29 снарядов, а также применили три беспилотника.

Ночью в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность.

Кроме того, 19 июля ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ. В частности под обстрел попали город Шебекино и село Новая Таволжанка. Село Муром было атаковано с помощью дрона.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.