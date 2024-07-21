Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский артист погиб в зоне СВО

Заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов погиб в зоне СВО

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило Сибайское концертно-театральное объединение на своей странице во «ВКонтакте».

Ханов получил звание заслуженного артиста Башкирии в 2023 году. Он был артистом балета Сибайского концертно-театрального объединения.

Коллеги Ханова выразили соболезнования его супруге, родителям, родным и близким.

19 июня стало известно, что контрактник из Перми Георгий Надеин погиб в зоне специальной военной операции на Украине за день до своего отпуска. В учебном заведении отметили, что 18-летний курсант Надеин заключил контракт с министерством обороны, последовав за отчимом. Администрация вуза сообщила, что Надеин погиб как герой, но обстоятельства гибели курсанта не уточнили.

До этого житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, которого оправдали за расстрел уголовников, напавших на его дом, погиб во время боев на СВО.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело после порчи могил участников СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами