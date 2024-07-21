Российский артист погиб в зоне СВО

Заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило Сибайское концертно-театральное объединение на своей странице во «ВКонтакте».

Ханов получил звание заслуженного артиста Башкирии в 2023 году. Он был артистом балета Сибайского концертно-театрального объединения.

Коллеги Ханова выразили соболезнования его супруге, родителям, родным и близким.

19 июня стало известно, что контрактник из Перми Георгий Надеин погиб в зоне специальной военной операции на Украине за день до своего отпуска. В учебном заведении отметили, что 18-летний курсант Надеин заключил контракт с министерством обороны, последовав за отчимом. Администрация вуза сообщила, что Надеин погиб как герой, но обстоятельства гибели курсанта не уточнили.

До этого житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, которого оправдали за расстрел уголовников, напавших на его дом, погиб во время боев на СВО.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело после порчи могил участников СВО.