Батальоны ВСУ попали в окружение под поселком Нью-Йорк

Два батальона украинских войск попали в окружение под поселком Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники.

В материале издания отмечается, что число военнослужащих в двух батальонах составляет более тысячи человек.

15 июня советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в районе донецкого поселка Владимировки, попали в окружение.

До этого Кимаковский сообщал о тяжелом положении украинских бойцов в населенном пункте Карловке. По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в «огневом мешке» в юго-восточной части села. При этом к северу от населенного пункта Карловки в тот момент наблюдалась аналогичная картина. Советник главы ДНР пояснил, что речь идет об обстановке в районе села Невельское.

Ранее российский боец рассказал, что ВСУ бегут с позиций на Покровском направлении.