Украинские войска за прошедшие сутки потеряли более 115 солдат и технику в зоне ответственности группировки российских войск «Восток». Об этом заявило Минобороны РФ в своей сводке.

«ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицы «FH-70» производства Великобритании и М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30», — говорится в сообщении.

Минобороны также рассказало, что подразделения группировки войск отразили контратаку формирований 102-й бригады теробороны. Кроме того, российские военные улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 120-й бригады теробороны, 17-й и 21-й бригад нацгвардии в районах нескольких населенных пунктов в ДНР.

21 июля российское оборонное ведомство сообщило о взятии ВС РФ под контроль села Розовка в ДНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

До этого Минобороны опубликовало видео ударов «Искандерами» по эшелонам ВСУ с техникой.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли за неделю 13 тысяч военных.