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Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

Минобороны РФ: средства ПВО в течение суток сбили украинский вертолет Ми-8

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Кирилл Нортон/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные сбили две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

20 июля Минобороны сообщало, что средства ПВО за сутки сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS и 74 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в МО заявили, что ВСУ за неделю потеряли до 13 075 военных в зоне проведения специальной военной операции. В плен сдались 19 военнослужащих.

Всего с начала специальной военной операции украинская армия лишилась 630 самолетов, 277 вертолетов, 27915 беспилотников, 554 зенитных ракетных комплексов и другой техники.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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