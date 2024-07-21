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Российские войска взяли под контроль два села в ДНР и Харьковской области

МО: ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль села Розовка в Донецкой народной республике (ДНР) и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, российские военные также заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового Харьковской области и Красного Лимана ДНР.

По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли более 520 военных, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три 155 мм гаубицы: М777, М198 производства США и британскую FH-70. Кроме того, были уничтожены 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и пять складов боеприпасов ВСУ.

До этого Минобороны РФ опубликовало видео атаки российских войск по украинской военной технике.

Ранее ракета «Искандер» уничтожила МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области.

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