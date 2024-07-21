В Сумской области уничтожены два объекта критической инфраструктуры

Два объекта критической инфраструктуры разрушены в результате взрывов в Шосткинском районе Сумской области Украины. Об этом сообщил мэр Шостки Николай Нога, его слова приводит ТАСС.

По словам главы города, взрывы прогремели «на объектах критической инфраструктуры Шосткинской общины уничтожены два объекта теплоснабжения».

Однако, где именно находились объекты, Нога не уточнил. Мэр Шостки призвал жителей экономить воду и электричество.

Также известно, что взрывы произошли утром. Воздушная тревога в регионе с начала суток объявлялась дважды.

До этого сообщалось, что в Киевской области Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме столичного региона страны воздушная тревога распространилась и на Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, а также Харьковскую, Черкасскую, и Кировоградскую области. Еще сигнал звучал в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях и на подконтрольных Киеву частях Луганской и Донецкой народных республик.

Утром 20 июля украинское издание «Общественное» сообщило, что в Сумской области на севере Украины объект энергетической инфраструктуры получил повреждение.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.