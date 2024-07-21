В Киеве подожгли машину украинского солдата

Неизвестные подожгли автомобиль украинского военнослужащего в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости. LIVE».

По информации журналистов, инцидент произошел ночью в Деснянском районе. Материал сопровождается видео с места происшествия, на котором видно горящее транспортное средство.

«В <...> столице неизвестные подожгли машину военного», — говорится в публикации.

Другие подробности не уточняются.

20 июля издание «Страна.ua» сообщило, что накануне вечером в Оболонском районе Киева сожгли автомобиль бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью стала машина марки Nissan, получившая некоторые повреждения. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

При этом ближе к полуночи в Винницкой области Украины также подожгли машину другого солдата. В тот раз неизвестные спалили автомобиль Ssang Yong.

В ночь на 19 июля на территории Одесской области сожгли сразу три транспортных средства, принадлежавших военным ВСУ. Один инцидент произошел в административном центре региона, два других — в поселке Лиман.

Ранее в Ровненской области Украины задержали подозреваемого в поджоге машин военнослужащих.