Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве подожгли машину украинского солдата

«Новости. LIVE»: ночью в Киеве сожгли автомобиль бойца ВСУ

close
100%
Shutterstock

Неизвестные подожгли автомобиль украинского военнослужащего в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости. LIVE».

По информации журналистов, инцидент произошел ночью в Деснянском районе. Материал сопровождается видео с места происшествия, на котором видно горящее транспортное средство.

«В <...> столице неизвестные подожгли машину военного», — говорится в публикации.

Другие подробности не уточняются.

20 июля издание «Страна.ua» сообщило, что накануне вечером в Оболонском районе Киева сожгли автомобиль бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью стала машина марки Nissan, получившая некоторые повреждения. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

При этом ближе к полуночи в Винницкой области Украины также подожгли машину другого солдата. В тот раз неизвестные спалили автомобиль Ssang Yong.

В ночь на 19 июля на территории Одесской области сожгли сразу три транспортных средства, принадлежавших военным ВСУ. Один инцидент произошел в административном центре региона, два других — в поселке Лиман.

Ранее в Ровненской области Украины задержали подозреваемого в поджоге машин военнослужащих.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами