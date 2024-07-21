Минобороны заявило об ударе по двум эшелонам ВСУ в ДНР

Российские войска нанесли ракетный удар по двум эшелонам Вооруженных сил Украины в ДНР, в результате атаки были уничтожены до 240 военных и более 60 единиц техники. Об этом заявило министерство обороны РФ, передает «Интерфакс».

«Расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» нанесен групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ) с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Барвенково в Донецкой народной республике», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что среди уничтоженной техники ВСУ 14 бронеавтомобилей MaxxPro, 10 бронемашин Senator, семь бронетранспортеров, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.

До этого сообщалось, что российские военные ударили по пунктам управления беспилотниками средней дальности ВСУ в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области.

Ранее российские военные взяли под контроль Юрьевку в ДНР.