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Хуситы атаковали Израиль и американское судно в Красном море

Йеменские хуситы заявили об ударах по району Эйлата и судну США в Красном море

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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Военизированная группировка «Ансар Алла» (хуситы), контролирующая Йемен, нанесла удары по израильскому городу и американскому судну в Красном море. Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа, передает РИА Новости.

По его словам, ракетные подразделения группировки атаковали «важные цели» в районе города Эйлат при помощи баллистических ракет и беспилотников.

Военно-морские силы и ракетные подразделения провели совместную военную операцию, в ходе которой с помощью баллистических ракет и БПЛА было поражено американское судно Pumba в Красном море, говорится в заявлении.

Группировка добавила, что эти атаки стали ответом на «американо-британско-израильскую агрессию».

20 июля ВВС Израиля атаковали порт в Йемене, который контролируют хуситы. В результате авиаударов по нефтяным объектам и электростанции в Ходейде пострадали десятки человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция является ответом на атаку хуситского беспилотника по Тель-Авиву накануне. Хуситы назвали атаку израильской агрессией и пообещали ответить.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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Удары США по хуситам
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