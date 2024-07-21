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Минобороны РФ рассказало о взятии в плен военных ВСУ в Красногоровке

МО: ВС РФ в ходе штурма в Красногоровке взяли в плен группу военных ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли в плен группу военнослужащих Вооруженных сил Украины в ходе штурма одного из районов города Красногоровка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео российского Минобороны.

Как передает агентство, на представленных министерством кадрах бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ ведут зачистку многоэтажного дома, в котором украинские военные оборудовали огневые позиции.

В результате штурма военнослужащие ВСУ сдались в плен российским военным, добавили в Минобороны.

В конце июня советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что украинские войска лишились позиций в западной части Красногоровки.

Утром 21 июля заместитель командира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск заявил, что процесс взятия города идет к завершению.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен.

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