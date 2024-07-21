В подполье рассказали, сколько примерно самолетов стоят на аэродромах Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что на каждом аэродроме на Украине ориентировочно базируются по одному–два самолета. Об этом пишет ТАСС.

По словам источника агентства, в последнее время украинские войска начали использовать даже те воздушные гавани, которые до этого не трогали. В том числе это касается гражданского аэропорта в городе Николаеве.

Лебедев уточнил, что в Николаеве можно регулярно услышать шум от реактивных двигателей. Местные жители нередко видят взлетающие самолеты, но пока большая их часть — это маленькие и одномоторные воздушные суда, уточнил он.

«Ориентировочно на каждом аэродроме один-два самолета есть всегда. Вот такое ощущение», — добавил координатор подполья.

Также он рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) приступили к ремонту давно заброшенных аэродромов.

В ночь на 18 июля российские солдаты нанесли удар по военному аэродрому в Полтавской области Украины. Лебедев уточнил, что речь идет о воздушной гавани в городе Миргороде. Незадолго до атаки объект начал принимать тренировочные самолеты, поставленные Великобританией.

Ранее в офисе украинского президента рассказали, сколько западных истребителей F-16 нужно Киеву.