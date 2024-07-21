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В подполье рассказали, сколько примерно самолетов стоят на аэродромах Украины

Координатор подполья Лебедев: на аэродромах Украины стоят по одному–два самолета

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Global Look Press

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что на каждом аэродроме на Украине ориентировочно базируются по одному–два самолета. Об этом пишет ТАСС.

По словам источника агентства, в последнее время украинские войска начали использовать даже те воздушные гавани, которые до этого не трогали. В том числе это касается гражданского аэропорта в городе Николаеве.

Лебедев уточнил, что в Николаеве можно регулярно услышать шум от реактивных двигателей. Местные жители нередко видят взлетающие самолеты, но пока большая их часть — это маленькие и одномоторные воздушные суда, уточнил он.

«Ориентировочно на каждом аэродроме один-два самолета есть всегда. Вот такое ощущение», — добавил координатор подполья.

Также он рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) приступили к ремонту давно заброшенных аэродромов.

В ночь на 18 июля российские солдаты нанесли удар по военному аэродрому в Полтавской области Украины. Лебедев уточнил, что речь идет о воздушной гавани в городе Миргороде. Незадолго до атаки объект начал принимать тренировочные самолеты, поставленные Великобританией.

Ранее в офисе украинского президента рассказали, сколько западных истребителей F-16 нужно Киеву.

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