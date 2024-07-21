В Минобороны рассказали о завершении освобождения Красногоровки в ДНР

Процесс освобождения города Красногоровки Вооруженными силами России идет к завершению. Об этом сообщил заместитель командира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск, чьи слова приводит Telegram-канал Минобороны России.

«Обстановка стабильная, но она управляемая, соответственно, напряженная — операция идет уже к завершению, город почти полностью освобожден», — заявил боец ВС РФ с позывным «Мамай».

«Мамай» добавил, что быстро завершить операцию сложно из-за того, что в городе большая плотность мирного населения. Вооруженные силы Украины не выпускает их ни в одну, ни в другую сторону, не предоставляя гуманитарного коридора.

По словам военнослужащего, такие условия требуют от штурмовых подразделений ВС РФ особых хирургических действий, чтобы не причинить вреда мирному населению при освобождении города.

Незадолго до этого бойцы ВС РФ эвакуировали мирных жителей из-под завалов в Красногоровке. местные жители расказали, что их дом атаковали около 30 беспилотников, в результате чего рухнул весь подъезд, с первого по третий этажи.

Красногоровка — это населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). С 1 августа 2014 года он находится под оккупацией ВСУ. Несмотря на боевые действия в городе проживают мирные жители, которые отказались покинуть свои дома и в настоящее время нуждающиеся в эвакуации.

Ранее штурмовики ВС РФ взяли под контроль укрепрайон ВСУ в Красногоровке.