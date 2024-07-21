Средства ПВО за ночь сбили восемь беспилотников над территорией России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили три беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, еще пять беспилотников самолетного типа были перехвачены в акватории Черного моря.

Днем 20 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска более 60 раз за сутки обстреляли регион. По его информации, 19 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 62 снаряда и 24 беспилотника по восьми районам и городским округам. ВСУ ударили по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Краснояружскому и Ровеньскому районам, а также по городским округам Валуйский, Грайворонский и Шебекинский. До этого Гладков заявлял, что шесть человек пострадали в результате атак со стороны ВСУ по Белгородской области за сутки.

Несколько дней назад Вооруженные силы Украины обстреляли село Воронок Стародубского муниципального округа в Брянской области. В результате атаки нарушено энергоснабжение нескольких населенных пунктов. Местные жители не пострадали.

Ранее украинский дрон сбросил бомбу на машину жителя Курской области.