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Суадовская Аравия не принимала участия в атаке по Йемену вместе с Израилем

Минобороны: Саудовская Аравия не участвовала в атаке по Йемену вместе с Израилем

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Саудовская Аравия не принимала участия в атаке по йеменскому порту Ходейда. Об этом сообщил представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики в социальной сети Х.

«Королевство не имеет никакого отношения к атаке на Ходейду и не участвовало в этом нападении», — поделился аль-Малики.

Он подчеркнул, что королевство не допустит проникновения в свое воздушное пространство какой-либо стороны.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, зачем Израиль нанес удар по йеменскому порту Ходейда.

В ходе операции были поражены цели в 1800 км от границы Израиля. Нетаньяху уточнил, что враги Израиля должны понимать — нет места, куда не дотянется «длинная рука Государства Израиль».

Нетаньяху также говорил, что Израиль готов защищать себя любыми средствами, а каждый, кто атакует его, должен быть готов «заплатить очень высокую цену».

Ранее ЦАХАЛ опроверг информацию о взрывах в Эйлате.

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